Camarones flameados al tequila Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Camarones en salsa de tequila con crema y un toque de cilantro. Una receta fácil y rápida con un aire gourmet. Acompaña con verduras salteadas como calabacita, pimientos y zanahoria. Ingredientes 1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1/4 de cebolla chica, finamente picada

1 diente de ajo, finamente picado

1 kilo de camarones, pelados y abiertos en forma de mariposa

1/4 taza de tequila

1 cucharada de hojas de cilantro finamente picadas

250 gramos de crema de leche de vaca

Derrite la mantequilla en un sartén grande de acero inoxidable a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe, sin dejar de mover, durante 1 minuto. Incorpora los camarones, y saltea hasta que tomen un tono rosado, entre 3 y 5 minutos. 2. Apaga el fuego y añade el tequila. Flamea cuidadosamente con un encendedor de estufa o cerillo largo. Cuando las flamas se hayan extinguido, enciende el fuego de nuevo. Añade el cilantro, y cocina durante 1 minuto más. Reduce el fuego a bajo, incorpora la crema y sazona con sal y pimienta; cocina a fuego bajo hasta que la crema haya hervido suavemente un par de minutos. 3. Acompaña con verduras salteadas.

