Camarones al achiote Tiempo Total 4 H 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Camarones gigantes marinados y guisados una salsa de achiote con jugos de naranja y limón y una cantidad generosa de ajo. Ingredientes 10 gramos de achiote

5 5 limones, su jugo

1 1 naranja dulce, su jugo

1 cucharadita de vinagre

1 1 cabeza de ajo, sus dientes pelados

1 kilo de camarones gigantes, sin cáscara y abiertos en forma de mariposa

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Disuelve el achiote en los jugo de limón, y licua junto con el jugo de naranja, vinagre y dientes de ajo, hasta tener una salsa espesa. Vierte dentro de un recipiente de vidrio, agrega los camarones, tapa y deja marinar durante 4 horas dentro del refrigerador. 2. Calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio-bajo. Saca los camarones de la salsa de achiote y sazona con sal y limón. Fríe en la mantequilla caliente durante unos minutos, hasta que cambien de color. Agrega la salsa de achiote, y cocina hasta que la salsa se haya sazonado y tomado la consistencia de un mole. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.