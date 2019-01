Desayuno líquido Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Yogurt de vainilla con fresas y moras azules congeladas, así como jugos de naranja y piña en un licuado o smoothie refrescante. ¡Empieza el día con el pie derecho! Ingredientes 3/4 taza de jugo de naranja frío

1/3 taza de jugo de piña frío

2 tazas de yogurt de vainilla

1 taza de moras azules congeladas

1/2 taza de rebanadas de fresa congeladas

1/2 plátano, rebanado Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes en la licuadora. Tapa y licua hasta tener una consistencia uniforme y espesa. Sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.