Paletas de frutas cítricas Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Jugos de toronja, naranja y limón con un centro de yogurt con fresas picadas. ¡Deliciosas en un día caluroso! Ingredientes 1/2 taza de jugo de toronja

1 taza de jugo de naranja

1/4 taza de agua

2 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de azúcar blanca

1 taza de yogurt de vainilla

1. Coloca el jugo de toronja, jugo de naranja, agua, jugo de limón y azúcar en una cacerola a fuego medio. Deja que hierva, moviendo constantemente, hasta que el azúcar se haya disuelto, aproximadamente 5 minutos. Retira del fuego y mete al refrigerador hasta que esté bien fría, aproximadamente 10 minutos. 2. Aparte, mezcla el yogurt de vainilla y las fresas. Refrigera hasta enfriar. 3. Vierte parte de los jugos en 6 moldes de paletas, utilizando aproximadamente 1 1/2 cucharadas en cada molde. Mete los moldes en el congelador y déjalos ahí hasta que se hayan congelado, entre 30 minutos y 1 hora. Sácalos y agrega en cada uno 1 cucharada de yogurt con fresas. Divide entre los moldes el resto de los jugos y congela de nuevo hasta que estén bien firmes, entre 1 y 1 1/2 horas.

