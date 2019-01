Aderezo de aguacate con queso azul Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Pulpa de aguacate, crema ácida, queso azul y queso cottage en un aderezo cremoso con un toque de limón. Ingredientes 1 aguacate, pelado y en cubitos

1/2 taza de crema ácida

1/2 taza de queso azul desmoronado

1/2 taza de queso cottage

1 cucharada de jugo de limón 1 cucharadita de salsa inglesa

1 cucharadita de sal de cebolla

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1. Coloca todos los ingredientes dentro del vaso de la icuadora y licua hasta tener un aderezo homogéneo. Vierte dentro de un recipiente, tapa y refrigera durante 30 minutos antes de servir.

