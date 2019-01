Sopa de calabacita y pepino Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Cubitos de calabacita y pepino en un caldo de pollo con jitomate y chiles serranos. Una receta de sopa fácil y sabrosa. Ingredientes 2 jitomates

1 diente de ajo

2 chiles serranos (opcional)

1 cucharada de aceite

1 cebolla pequeña, picada finamente 6 calabacitas, cortadas en cubitos

1.5 litros de agua

2 cucharadas de caldo de pollo granulado, o al gusto

Cubre un sartén con papel aluminio y calienta a fuego medio-alto. Coloca los jitomates sobre el papel aluminio y asa, volteando varias veces, hasta que su cáscara se haya quemado y ampollado uniformemente. Pela y licua junto con el ajo y los chiles hasta tener un puré uniforme. Reserva. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y las calabacitas, y cocina durante 7 minutos, moviendo frecuentemente. 3. Vierte sobre las calabacitas el puré de jitomate con ajo. Cuando suelte el hervor, agrega el agua y el caldo granulado. Deja que empiece a hervir de nuevo y reduce el fuego a bajo; cocina hasta que las calabacitas se hayan suavizado. Retira del fuego y agrega los pepinos. 4. Sirve inmediatamente.

