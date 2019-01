Sopa cremosa de aguacate Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Puré de aguacate con crema en una base de caldo de pollo, servida con tiritas de tortilla de maíz fritas. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de harina

1 litro de caldo de pollo

3 aguacates, hechos puré

1/4 taza de crema

1. Calienta la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega la harina y fríe, cuidando que no se dore. Incorpora el caldo y sazona con sal y pimienta. Deja que hierva hasta que se espese un poco, luego retira del fuego. 2. Mezcla la pulpa de aguacate con la crema e incorpora al caldo; mezcla bien. Reduce el fuego a bajo y cocina hasta que todo se haya calentado, pero evitando que hierva. 3. Sirve tibia o fría con tiritas de tortilla frita.

