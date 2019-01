Aderezo de parmesano y pimienta Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Queso parmesano rallado y una cantidad generosa de pimienta negra recién molida en una base de crema con jocoque. Ingredientes 1/2 taza de crema ácida

3/4 taza de jocoque

1/2 taza de queso parmesano rallado

2 dientes de ajo, finamente picados

6 cucharadas de vinagre de vino blanco

1 1/2 cucharadas de pimienta negra recién molida

Coloca la crema, jocoque, queso parmesano, ajo, vinagre, pimienta y sal en el vaso de la licuadora y licua hasta mezclar bien. Vierte dentro de un frasco, tapa bien y refrigera durante por lo menos 1 hora para que los sabores se integren.

