Sopa de ajo con cilantro y huevo Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 Rebanadas de ajo doradas y hojas de cilantro en una base de caldo de pollo. Cada porción de sopa se sirve sobre un huevo crudo que se pocha en la sopa caliente. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

10 dientes de ajo, rebanados

1 litro de caldo de pollo

1 taza de hojas de cilantro picadas

1 limón, su ralladura

1. Hierve el caldo de pollo en una olla a fuego alto. 2. Mientras, calienta el aceite de oliva en una cacerola a fuego medio-bajo, y sofríe los dientes de ajo hasta que empiecen a dorarse un poco. Vierte encima el caldo de pollo hirviendo y agrega el cilantro. Hierve durante unos de minutos hasta que el cilantro suelte su sabor, luego agrega la ralladura de limón, y cocina durante unos minutos más. Apaga. 3. Para servir, coloca 1 rebanada de pan tostado en un plato hondo y estrella sobre éste 1 huevo. Vierte encima 1 taza de sopa hirviendo para que el huevo se poche.

