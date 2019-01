Sopa de flor de calabaza y elotes Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Receta de flor de calabaza y calabacitas con granos de elote, en una base de caldo de pollo con jitomate y un toque de chile serrano. Ingredientes 1 jitomate chico, asado y pelado

1 cebolla chica

1 1/2 litros de caldo de pollo

1 cucharada de aceite

2 elotes tiernos, desgranados 2 chiles serranos verdes, sin semillas y picados

500 gramos de calabacitas, picadas

Sal al gusto

3 manojos de flor de calabaza, limpia y picada

1 ramita de epazote (opcional) Cómo hacerlo 1. Licua el jitomate con la cebolla y un poco de caldo de pollo, hasta tener una consistencia uniforme. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio, y fríe los granos de elote con los chiles, hasta que se vean transparentes. Vierte encima el licuado de jitomate; deja que suelte el hervor. 3. Incorpora las calabacitas y cubre con suficiente caldo de pollo (no es necesario utilizarlo todo); sazona con sal. Cuando el caldo empiece a hervir, reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos. Luego añade la flor de calabaza y el epazote, y cocina durante 10 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

