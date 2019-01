Sopa de melón con crema Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Sopa fría de melón con vino blanco y crema fresca de vaca. Prueba esta receta fácil y rápida en un día caluroso. Ingredientes 2 melones, su pulpa

1 1/2 tazas de vino blanco

250 gramos de crema fresca de vaca

Cubitos de pan fritos Cómo hacerlo 1. Licua muy bien la pulpa de melón con el vino blanco y la crema. Si es necesario, agrega un poco de agua para facilitar el licuado. 2. Sirve al tiempo o refrigera hasta enfriar. Acompaña con cubitos de pan fritos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.