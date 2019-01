Sopa de cebada con tocino y jamón Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Receta de sopa de cebada con el delicioso sabor del tocino y jamón. Mucho más deliciosa si la preparas con caldo de pollo en lugar de agua. Ingredientes 1 taza (200 gramos) de cebada

1 1/2 litros de agua

100 gramos de tocino, picado

100 gramos de jamón, picado

1 cebolla, picada finamente

2 jitomates, picados finamente

1 cubo de consomé de pollo

1 cubo de consomé de pollo

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca la cebada y mitad del agua en una cacerola grande a fuego alto. Deja que suelte el hervor, reduce el fuego a bajo y tapa. Cocina hasta que la cebada esté suave y la mayor parte del agua se haya consumido, aproximadamente 35 minutos. (Mueve de vez en cuando para evitar que se pegue.) 2. Mientras, fríe el tocino en un sartén sin grasa a fuego medio, hasta que se haya dorado un poco. Agrega el jamón, y fríe en la grasa del tocino durante unos minutos. Incorpora la cebolla, y sofríe hasta que se vea transparente. Por último, añade el jitomate, y cocina durante unos minutos, hasta que cambie de color. Reserva. 3. Calienta el resto del agua y agrega a la cebada ya cocida. Incorpora el guiso de tocino y jamón, y sazona con el cubo de consomé de pollo y sal. Deja que todo hierva a fuego lento entre 10 y 15 minutos. Rectifica el sazón.

