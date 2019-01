Guiso fácil de chayotes y calabacitas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Trozos de chayote y calabacita cocidos lentamente en muy poca agua y con granos de elote y jitomate. Disfruta de estas verduras como guarnición o plato fuerte. Ingredientes 2 chayotes, pelados y cortados en cubitos

4 calabacitas, cortadas en cubitos

2 elotes, desgranados

1 cebolla, cortada en medias lunas

1 jitomate grande, cortado en rebanadas delgadas

1 cubo de consomé de pollo

Coloca los chayotes, calabacitas, elotes, cebolla y jitomate en una olla. Agrega el agua y el cubo de consomé de pollo. Tapa y cocina a fuego lento hasta que las verduras se hayan ablandado, aproximadamente 25 minutos. (Destapa después de los primeros 10 minutos, mezcla y, si es necesario, agrega un poco de agua para evitar que se sequen.)

