Sopa de lechuga y avena Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Receta de sopa de lechuga romana y avena licuadas en caldo de pollo desgrasado. Saludable y completa. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 trozo de cebolla, picada

1 lechuga romana, limpia y troceada

1/4 taza de hojuelas de avena

2 tazas de caldo de pollo desgrasado

Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla, y sofríe, moviendo constantemente, hasta que se vea transparente. 2. Mientras, licua la lechuga con la avena y el caldo de pollo, hasta tener una consistencia homogénea. Vierte sobre la cebolla acitronada y sazona con sal. Deja que hierva a fuego moderado durante 10 minutos. Si lo deseas, agrega más caldo o agua.

