Sopa de chayotes y espinacas Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 Chayotes, espinacas y apio en un caldo básico de agua sazonado simplemente con sal. Una receta sencilla y saludable. Ingredientes 1 cucharada de aceite de maíz

1/2 cebolla, picada

2 dientes de ajo, picados

2 chayotes, pelados y picados

2 tallos de apio, picados

1 manojo de espinacas, picadas

Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe, moviendo frecuentemente, hasta que se vean transparentes, aproximadamente 3 minutos. 2. Vierte 3 tazas de agua sobre la cebolla y ajo acitronados, y deja que suelte el hervor. Luego incorpora los chayotes y el apio, y sazona con sal. Deja que hiervan durante 2 minutos, luego reduce el fuego a bajo. Tapa y cocina hasta que el chayote esté suave, aproximadamente 10 minutos. Justo antes de retirar del fuego, añade las espinacas.

