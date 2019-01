Pasta de almendras casera Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 16 Esta pasta se prepara con almendras blanqueadas y molidas, claras de huevo y extracto de almendra. Utilízala para hacer dulces u otro tipo de postres. Ingredientes 2 tazas de azúcar glass

455 gramos de almendras blanqueadas y molidas

2 claras de huevo

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de extracto de almendras Cómo hacerlo 1. Coloca el azúcar, almendras molidas, claras de huevo, sal y extracto de almendra en el vaso de la licuadora; licúa hasta tener una pasta homogénea. Coloca dentro de un recipiente, cierra y refrigera durante 24 horas para que se endurezca. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.