Fondant extendido para pastel o galletas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 45 Manteca vegetal, miel de maíz y azúcar glass con un toque de vainilla. Prepara este fondant para pastel en cuestión deminutos. Ingredientes 1 taza de miel de maíz

1 taza de manteca vegetal

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla blanca

910 gramos de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Mezcla la miel de maíz con la manteca vegetal en un tazón grande. Incorpora la sal y extracto de vainilla, luego agrega poco a poco el azúcar glass hata tener una masa firme. 2. Si tienes una batidora de pedestal, utiliza el gancho amasador, de lo contrario, amasa con tus manos. Si la masa está demasiado pegajosa, agrega suficiente azúcar glass hasta tener una consistencia suave. 3. Coloca la masa dentro de un recipiente cerrado herméticamente. Lo puedes almacenar dentro del refrigerador o a temperatura ambiente. 4. Para usar, extiende el fondant sobre una superficie limpia y plana espolvoreada con azúcar glass, hasta alcanzar un grosor de .25 centímetros. Coloca sobre un pastel embetunado y frío o corta en tiras para hacer corbatas y otro tipo de adornos.

