Crema de almendra Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Crema dulce de almendra para rellenar pasteles. Su sabor y consistencia similar a la de la natilla se llevan a la perfección con pasteles de chocolate. Ingredientes 1/4 taza de azúcar blanca

5 cucharaditas de fécula de maíz

1/4 cucharadita de sal

1 taza de leche

2 huevos

2 cucharadas de licor amareto Cómo hacerlo 1. Coloca el azúcar, fécula de maíz y sal en una cacerola. 2. Aparte, bate los huevos con batidora eléctrica en un tazón y mézclalos con la leche. Vierte dentro de la cacerola con el azúcar. 3. Tapa y cocina a fuego medio, moviendo constantemente, hasta tener una consistencia espesa y burbujeante. Cocina durante 2 minutos más. Retira del fuego, agrega el licor amareto y revuelve bien. Cubre con plástico aderente directamente sobre la superficie para evitar que se forme nata. Permite que se enfríe por completo antes de usar.

