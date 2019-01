Pollo en cerveza Average Ratings from Allrecipes Mexico (4) Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Piezas de pollo marinadas en cerveza clara con un toque de jugo de limón y jugo sazonador. Fáciles de preparar. Ingredientes 8 piezas de pollo

2 cervezas claras de 355 mililitros

1 cebolla, rebanada

1 limón grande, su jugo

1 cucharada de jugo sazonador tipo Maggi®

2 cucharadas de mantequilla

Cómo hacerlo 1. Primero lava y seca el pollo. Colócalo en un tazón grande y agrega la cerveza. Cubre y marina en el refrigerador durante por lo menos 1 hora. 2. Derrite la mantequilla en un sartén grande. Saca el pollo del refrigerador y desecha la cerveza. Cocina el pollo en el sartén, volteando de vez en cuando, hasta que se haya dorado. Agrega el resto de los ingredientes y cocina a fuego lento durante 15 minutos más. 3. Sirve con una guarnición de arroz.

