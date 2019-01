Pintura de yema para galletas Tiempo Total 3 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 3 Min Porciones 1 Una mezcla de yema de huevo con colorante vegetal y un poco de agua que le dará a tus galletas una apariencia brillante. Ingredientes 1 yema de huevo

1 cucharadita de agua

5 gotas de colorante vegetal Cómo hacerlo 1. Mezcla la yema con el agua. Divide la mezcla entre un número de recipientes igual a la cantidad de colores que quieres. Agrega el colorante necesario para lograr el color deseado (ej. 2 de rojo más 2 de amarillo para naranja o 3 de azul para azul). 2. Pinta las galletas sin hornear y hornéalas de acuerdo a las instrucciones de la receta. Las galletas saldrán del horno con un color brillante.

