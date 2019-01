Betún sabor caramelo Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 20 Leche, azúcar mascabado y mantequilla con un toque de vainilla. Un betún fácil y rápido para pasteles o cupcakes. Ingredientes 1 taza de azúcar mascabado

1/8 cucharadita de sal

2 cucharadas de mantequilla

1/3 taza de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharada de crema Cómo hacerlo 1. Coloca el azúcar, sal, mantequilla y leche en una cacerola. Calienta a fuego moderado, moviendo constantemente, hasta que el azúcar se haya disuelto. Deja de mover y cocina hasta al dejar caer un poco de la mezcla dentro de un vaso de agua fría, forme una bola suave (a una temperatura de 115 °C aproximadamente). Deja entibiar a unos 45 °C y vierte dentro de un tazón pequeño. Bate con la batidora eléctrica hasta que empiece a espesarse. 2. Agrega la vainilla y la crema y sigue batiendo hasta tener una consistencia untable. Si la deseas más espesa, añade un poco de azúcar glass cernida y bate hasta incorporar. Unta sobre el pastel o cupcake inmediatamente. Si lo deseas, espolvorea con nuez picada. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.