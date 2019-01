Machaca con huevo fácil Tiempo Total 12 H 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La machaca de esta se prepara en casa con bisteces de res sazonados con sal y oreados durante 12 horas. Ingredientes 1 kilo de bisteces de aguayón de res delgados

Sal al gusto

1 cebolla, picada

3 cucharadas de aceite comestible

5 jitomates

2 chiles serranos verdes

8 huevos, ligeramente batidos Cómo hacerlo 1. Sazona los bisteces con una cantidad generosa de sal. Cuelga bajo el sol o cerca de una ventana abierta, y deja orear durante 12 horas o hasta que estén secos. Deshebra finamente. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Fríe la carne deshebrada, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya dorado ligeramente. 3. Mientras, licua los jitomates con los chiles y 1/4 de taza de agua. Cuela sobre la carne ya dorada y deja que hierva un par de minutos. Luego, agrega los huevos y revuelve para distribuir uniformemente. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que los huevos se hayan cuajado.

