Burritas de carne con chile poblano Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Tortillas de harina rellenas de un guiso de carne deshebrada de res con chile poblano. Deliciosas con un toque de frijoles. Ingredientes 1 kilo de bistec de peinecillo de res

Sal y pimienta al gusto

3 cucharadas de aceite

1 cebolla, picada finamente

2 chiles poblanos, sin semillas y picados 1 diente de ajo, picado

4 jitomates, picados

2 tazas de frijoles machacados

12 tortillas de harina Cómo hacerlo 1. Sazona la carne con sal y pimienta. Engrasa un comal con 1 cucharada de aceite y calienta a fuego medio. Asa la carne, volteando una o dos veces, hasta que esté bien cocida. Deshebra. 2. Calienta el resto del aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe durante 3 minutos o hasta que se vean transparentes. Añade el chile poblano, y fríe hasta que se haya suavizado, aproximadamente 8 minutos. Luego incorpora la carne, revuelve y sigue cocinando hasta que se haya dorado un poco. 3. Por último, incorpora el jitomate y sazona con sal y pimienta; tapa y cocina durante 5 minutos más o hasta que los sabores se hayan integrado. 4. Mientras, calienta los frijoles y las tortillas de harina. 5. Unta cada tortilla con 2 cucharadas de frijoles y agrega la carne deshebrada encima. Enrolla y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.