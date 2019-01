Lomo adobado con chiles anchos Tiempo Total 1 H 28 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Lomo de cerdo marinado y horneado en un adobo de chiles anchos con un toque de especias. Fácil de preparar, aunque debes marinarlo durante varias horas. Ingredientes 8 chiles anchos, sin semillas

5 dientes de ajo

1/2 taza de vinagre

1 pizca de clavos de olor molidos

1 pizca de canela molida

Sal y pimienta al gusto

1. Hierve los chiles anchos durante 10 minutos, hasta que queden muy suaves. Licua junto con el ajo, vinagre, clavos, canela, sal y pimienta. Cuela. 2. Coloca el lomo en una bolsa de plástico con cierre o en un recipiente con tapadera. Vierte encima el adobo de chile ancho, y voltea para cubrirlo completamente. Cierra la bolsa o tapa el recipiente, y deja marinar durante 8 horas o toda la noche dentro del refrigerador. Agita de vez en cuando para lograr un adobo uniforme. 3. Precalienta el horno a 180 °C. 4. Coloca el lomo con todo adobo dentro de un refractario. Cubre con papel aluminio y hornea durante 1 hora, o hasta que el lomo esté suave. Destapa y hornea durante 5 o 10 minutos más, para que se dore un poco. Retira del horno y deja reposar 10 minutos, tapado, antes de rebanar.

