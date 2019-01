Bisteces de aguayón al horno Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Carne de res (bisteces de aguayón) cocidos al horno con rebanadas de cebolla, tomates verdes y chile morrón. Prepara esta receta fácil en cuestión de minutos y deja que el horno haga el resto. Ingredientes 1 cucharada de aceite comestible

1 kilo de aguayón, en bisteces gruesos

3 dientes de ajo, picados

2 cebollas, en rebanadas delgadas

1 kilo de tomates verdes grandes, en rodajas delgadas

2 chiles morrón verdes, enrebanadas delgadas

Sal y pimienta negra al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde refractario con 1 cucharada de aceite. 2. Sazona con sal y pimienta ambos lados de los bisteces de aguayón. Acomoda un bistec en el fondo del molde y cubre con una capa de rebanadas de cebolla, luego una capa de tomate y una última de chile morrón. Espolvorea con un poco de ajo. Repite el procedimiento de capas de carne, cebolla, tomate y chile morrón, agregando un poco de ajo al final, hasta terminar con los ingredientes. 3. Cubre el molde con papel aluminio y hornea durante 45 minutos, o hasta que la carne se haya cocido completamente.

