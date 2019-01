Gorditas de chicharrón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Estas gorditas de chicharrón son facilísimas de hacer. Saben mejor con maíz azul y chicharrón carnoso. Ingredientes 500 gramos de masa de maíz

500 gramos de chicharrón carnoso, un poco machacado

Sal, al gusto

Agua

Aceite 2 tazas de salsa verde

10 ramitas de cilantro, sus hojas picadas

Crema

1. Precalienta unl comal engrasado a fuego medio. 2. En un tazón grande mezcla la masa y el chicharrón. Amasa bien hasta lograr una consistencia suave y ligeramente húmeda (pero no pegajosa). Si es necesario agrega un poco de agua. 3. Forma con la masa una tortillas de aproximadamente 10 cm de diámetro y 1/2 cm de grosor. Colócalas sobre el comal caliente y voltea un par de veces hasta que ambos lados se hayan dorado. 4. Mientras terminas con la masa, calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola mediana a fuego medio. Vierte la salsa verde y fríe durante aproximadamente 5 minutos. Retira del fuego y agrega el cilantro picado. 5. Una vez listas las gorditas, realiza un corte lateral de forma que puedas rellenarlas con salsa, crema y queso.

