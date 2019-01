Bistec de res adobado Tiempo Total 4 H 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Bisteces de res marinados en un adobo de chiles anchos y guajillos con cerveza, y asados en el comal o la plancha. Acompaña con arroz blanco. Ingredientes 3 chiles anchos, sin semillas

3 chiles nopaleros o guajillos, sin semillas

1/3 taza de cerveza clara

1 taza de vinagre de piña

3 dientes de ajo

1 trozo de jengibre de 1 centímetro

1 raja de canela de 4 centímetros 5 clavos de olor

7 pimientas negras

1/2 cucharadita de mejorana seca

Sal al gusto

1 kilo de bistec de res (centro de paloma)

1. Sazona la carne son sal. 2. Hierve los chiles durante 5 minutos o hasta que estén suaves. Escurre y licua junto con la cerveza, vinagre, ajo, jengibre, canela, clavos, pimienta, mejorana y sal. 3. Coloca la carne dentro de un recipiente. Sazona con sal y vierte encima el adobo anterior. Mezcla muy bien, cubriendo toda la carne con el adobo. Tapa y deja reposar dentro del refrigerador durante por lo menos 4 horas o toda la noche. 4. Engrasa con el aceite un comal o plancha a fuego medio-alto. Asa los bisteces adobados hasta alcanzar el término deseado.

