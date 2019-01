Bisteces de res con dos chiles Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Trozos de pulpa de res guisados en una salsa de chiles ancho y mulato con jitomate. Prepara esta receta fácil en un abrir y cerrar de ojos. Ingredientes 2 chiles ancho, desvenados

2 chiles mulato, desvenados

2 jitomates

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite

500 gramos de bisteces de res, cortados en trozos pequeños

1. Asa los chiles ancho y mulato en un sartén a fuego medio hasta que se hayan tostado ligeramente, voltea frecuentemente cuidando que no se quemen. Hierve los chiles asados con los jitomates durante 5 minutos. Licua junto con la cebolla y el ajo. Cuela y reserva. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Sazona la carne con sal, y fríe en el aceite caliente, moviendo de vez en cuando, hasta que haya perdido su color rojo, aproximadamente 5 minutos. Vierte la salsa encima y deja que suelte el hervor. Reduce el fuego a bajo y cocina durante unos minutos más, hasta que la carne se haya ablandado. 3. Acompaña con frijoles machacados o arroz rojo.

