Puntas de filete a la albañil fácil Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Cubos de filete de res guisados con jitomate, cebolla y rajas de chile jalapeño fresco. Una receta fácil y rápida. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 kilo filete de res, cortados en cubos de 2 centímetros

3 jitomates, picados

1 cebolla grande, picada

4 chiles jalapeños frescos, en rajas

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Sazona la carne con sal y pimienta, y fríe en el aceite caliente durante 5, minutos, moviendo constantemente. 2. Mientras, mezcla los jitomates con la cebolla y chiles jalapeños, sazona con sal y pimienta. Vierte sobre la carne. Reduce el fuego a bajo y Cocina durante 10 minutos más a fuego moderado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

