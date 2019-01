Puntas de res a la albañil Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Tiras de bistec de res guisadas con cebolla, chiles serranos y champiñones. Una receta sencilla pero sabrosísima. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 cebolla grande, cortada en medias lunas delgadas

3 chiles serranos verdes, rebanados

1 kilo de bisteces de res, cortados en tiras

250 gramos de champiñones, rebanados

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de salsa inglesa Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega la cebolla y los chiles, y sofríe hasta que se vean transparentes. Añade la carne y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que haya perdido su color rojo. 2. Incorpora los champiñones, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que éstos se hayan suavizado un poco. Rocía con la salsa inglesa y deja en el fuego unos minutos más para que los sabores se integren. 3. Sirve y acompaña con frijoles refritos.

