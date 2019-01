Puntas de filete de res con tocino Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Deliciosa receta de puntas de filete de res a la mexicana con cebolla, chiles verdes, jitomate y tocino. Ingredientes 4 jitomates saladet

1 cucharadita de caldo de pollo granulado

1 pizca de cominos

150 gramos de tocino, picado

1 cebolla, picada

3 chiles serranos verdes frescos, cortados en rajas delgadas

1 1/2 kilos de puntas de filete de res

Sal y pimienta al gusto Cómo hacerlo 1. Forra un sartén con papel aluminio y calienta a fuego medio alto. Asa los jitomates en el sartén, hasta que su piel se haya quemado y empiece a desprenderse. Pela y licua junto con el caldo de pollo y cominos. Reserva. 2. Fríe el tocino en una cacerola grande a fuego medio-alto, hasta que se haya dorado ligeramente. Retira de la cacerola y agrega la cebolla y las rajas de chile serrano; sofríe en la grasa del tocino hasta que se vean transparentes. 3. Salpimienta la carne y añade a la cacerola con la cebolla y el chile. Regresa el tocino a la cacerola y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que la carne haya soltado sus jugos. Luego vierte la salsa de jitomate. Reduce el fuego a bajo y cocina durante unos minutos, hasta que los sabores se hayan integrado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.