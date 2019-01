Sopa cremosa de dos quesos Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Receta de sopa de queso crema y queso americano con leche evaporada y caldo de pollo. Fácil y rápida. Ingredientes 150 gramos de queso crema

200 gramos de queso tipo americano

2 latas (378 gramos cada una) de leche evaporada

2 tazas de agua

1. Licua el queso crema y el queso tipo americano con la leche evaporada y el caldo de pollo granulado. Vierte dentro de una cacerola caliente y agrega el agua. Mezcla bien y deja que hierva a fuego moderado durante 5 minutos.

