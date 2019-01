Rollitos de cerdo a la cerveza Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Rollos de milanesa de cerdo rellenos de zanahoria, envueltos en tocino y guisados en una salsa de jitomate con cerveza clara. Ingredientes 500 gramos de milanesa de cerdo

Sal y pimienta al gusto

4 zanahorias, peladas y cortadas en tiras delgadas

1 cebolla, cortada en tiras delgadas

250 gramos de tocino

6 jitomates, asados y pelados

1 diente de ajo

1 taza de cerveza clara Cómo hacerlo 1. Sazona las milanesas con sal y pimienta, y coloca sobre cada una tiras de zanahoria y cebolla. Enrolla con 1 rebanada de tocino y, si es necesario, prende con palillos de madera. 2. Calienta un sartén grande sin grasa a fuego medio. Acomoda los rollitos en el sartén caliente, y cocina, volteando varias veces para que se doren uniformemente con la grasa del tocino. 3. Licua los jitomates con el ajo y sal, hasta hacerlos puré. Vierte sobre los rollitos dorados, y cocina a fuego moderado durante 20 minutos, hasta que la salsa se espese. Agrega la cerveza y cocina durante 15 minutos más.

