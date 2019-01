Carne de cerdo con camotes Tiempo Total 5 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Carne de cerdo en un adobo de achiote con ajo y vinagre, acompañada de rebanadas de camote. Una receta fácil y completa Ingredientes 1 kilo de carne de puerco, cortadaen trozos

1 1/2 tazas de vinagre

2 cabezas de ajo, dientes pelados y troceados

1 cucharada de achiote molido

1 cucharadita de cominos Sal y pimienta al gusto

4 camotes, pelados y rebanados

2 cucharadas de aceite

1 limón, su jugo

1. Coloca la carne en un recipiente. 2. Mezcla el vinagre con el ajo, comino, achiote, sal y pimienta; vierte sobre la carne y revuelve bien. Tapa y deja marinar dentro del refrigerador durante 4 horas o toda la noche. 3. Coloca las rebanadas de camote en una cacerola y cubre con 3 o 4 centímetros de agua. Agrega sal y hierve hasta que estén suaves, aproximadamente 20 minutos. 4. Saca la carne del refrigerador, escurre muy bien y reserva 1 taza de adobo. 5. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la carne, y fríe, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya dorado uniformemente. Añade el adobo reservado y el agua caliente; sazona con sal. Tapa y cocina a fuego bajo hasta que la carne se haya cocido completamente, aproximadamente 30 minutos. Apaga el fuego e incorpora el jugo de limón. 6. Sirve la carne acompañada de camotes cocidos.

