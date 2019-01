Carne de cerdo con col y chipotle Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Trozos de maciza de cerdo y col guisados en una salsa de jitomates asados con chiles chipotles adobados. Una receta completa y sabrosa, a pesar de lo fácil y rápida que es de preparar. Ingredientes 750 gramos de maciza de cerdo, cortada en cubos pequeños

1 cucharadita de caldo de pollo granulado

500 gramos de jitomates, asados y pelados

2 chiles chipotles en adobo, o al gusto

2 cucharadas de aceite 1 cebolla, finamente picada

1 col chica, picada

1 pizca de cominos

Hierve la carne de cerdo en agua con el caldo de pollo granulado, hasta que se haya cocido a medias, aproximadamente 15 minutos. 2. Mientras, asa los jitomates en un sartén o comal, volteando varias veces, hasta que su piel empiece a quemarse y desprenderse. Pela y licua junto con los chiles chipotles hasta hacerlos puré. Reserva. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla picada, y sofríe hasta que se vea transparente. Luego incorpora la col, y cocina durante unos minutos más, moviendo de vez en cuando, hasta que está empiece a suavizarse. 4. Cuando la carne esté a medio cocer, escurre y agrega a la cacerola con la col; fríe durante unos minutos. Por último, vierte encima la salsa de jitomate y sazona con cominos y sal. Mezcla bien y cocina durante 10 minutos o hasta que la carne se haya terminado de cocer.

