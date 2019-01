Cerdo tatemado al pulque Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Lomo y costillas de cerdo guisados en pulque con chiles pasilla y mulatos. Prepara esta receta fácil en 10 minutos y deja que la estufa haga el resto. Ingredientes 750 gramos de lomo de cerdo, cortado en trozos

250 gramos de costillas de cerdo, cortadas en trozos

1 litro de pulque natural, colado

20 chiles pasilla, desvenados y cortados en trozos pequeños

10 chiles mulatos, desvenados y cortados en trozos pequeños

8 dientes de ajo, pelados y machacados

1. Coloque en la olla de presión el lomo y costillas de cerdo, pulque, chiles, ajo y sal. Tapa y cocina durante 40 minutos desde el momento en que empiece a sonar la válvula de la olla. Apaga y deja enfriar antes de abrir. 2. Abre la olla de presión y regresa a la estufa. Cocina de nuevo a fuego bajo, sin tapar, durante 30 minutos más para que se reseque.

