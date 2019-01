Carne de cerdo en salsa verde Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Trozos de pierna de cerdo guisados en una salsa de tomates verdes con chile poblano. Una receta fácil y práctica. Ingredientes 1.5 kilos de pierna de cerdo, cortada en cubos

2 hojas de laurel

2 tazas de agua

Sal al gusto

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite vegetal

500 gramos de tomate verde (tomatillo)

1. Coloca la carne, hojas de laurel, ajo, agua y sal en una cacerola a fuego medio-alto. Deja que hierva hasta que el agua se haya evaporado completamente. Entonces añade el aceite y fríe, moviendo de vez en cuando, hasta que la carne se haya dorado. 2. Mientras, cuece los tomates verdes con el chile poblano, hasta que se suavicen. Licua con 1 taza de agua y sazona con sal. 3. Vierte la salsa sobre la carne ya dorada, y cocina durante unos minutos más, hasta que los sabores se hayan integrado.

