Carne de puerco en adobo de chocolate Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Trozos de carne de cerdo con costilla guisados en un adobo de chocolate con chile guajillo y un toque de canela... ligeramente dulce. Ingredientes 500 gramos de carne de puerco con costilla

Sal al gusto

2 dientes de ajo

2 chiles guajillo con todo y semillas

1 trozo de pan bolillo, remojado 1 pizca de orégano seco

1 rajita de canela

1 trozo de chocolate de mesa

1 cucharadita de azúcar Cómo hacerlo 1. Cuece la carne con agua hirviendo con sal y 1 diente de ajo, hasta que se haya ablandado, aproximadamente 30 minutos. Escurre el agua y desecha el diente de ajo. Sigue cociendo hasta que la carne se haya dorado en su propia grasa. Mueve de vez en cuando para que se dore uniformemente. 2. Mientras la carne se cuece, separa las semillas de los chiles y remoja los chiles en agua caliente hasta que estén suaves. Tuesta las semillas en un sartén a fuego moderado. 3. Para preparar el adobo, licua las semillas tostadas con los chiles suavizados, pan remojado, 1 diente de ajo, orégano, canela, chocolate, azúcar y muy poca agua (solo la suficiente como para alcanzar la consistencia de un mole espeso). Cuela y vierte sobre la carne dorada. Cocina a fuego moderado hasta que los sabores se hayan integrado. Sazona con sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.