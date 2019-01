Carnitas caseras estilo Jalisco Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Ahorra dinero preparando en casa esta receta de carnitas caseras fáciles de preparar con el tradicional toque de naranja. Ingredientes 2 kilos de manteca de cerdo

4 kilos de carne de cerdo surtida

1 cebolla, con un corte en cruz

1 cabeza de ajo entera

5 pimientas

Sal de grano al gusto

1. Calienta una cazuela u olla grande a fuego medio. Agrega la manteca y deja que se caliente. Con mucho cuidado, agrega la carne empezando con los trozos más duros (utiliza una tapadera mientras agregas la carne para evitar que la manteca salpique). Añade la cebolla, ajo y pimientas. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que la carne haya cambiado de color. 2. Cuando los primeros trozos de carne hayan cambiado de color, agrega el resto de la carne; deja que cambien de color. 3. Disuelve la sal en el jugo de naranja y vierte sobre las carnitas. Cocina hasta que la carne esté lo suficientemente suave como para deshebrarla fácilmente con un tenedor, entre 45 minutos y 1 hora. 4. Saca las carnitas de la cazuela con ayuda de una espumadera y coloca sobre una coladera grande para que terminen de escurrise.

