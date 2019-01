Carnitas de cerdo en salsa verde Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Carnitas de cerdo picadas y guisadas en una salsa de tomate verde con chile serrano, cebolla y cilantro. Una receta sencilla, pero muy sabrosa y fácil. Ingredientes 1 kilo de tomates verdes (tomatillo)

2 chiles serranos verdes (o al gusto)

1 cebolla

1 diente de ajo

4 ramitas de cilantro Sal al gusto

1 cucharadita de aceite

1 kilo de carnitas de cerdo, picadas

1. Cuece los tomates verdes, chiles, cebolla, ajo y cilantro en una olla con agua hirviendo, hasta que los tomates cambien de color (cuida que no se revienten). Retira del fuego y licua con 1/2 taza de agua y sal al gusto, hasta tener una salsa homogénea. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Vierte la salsa anterior y fríe hasta que haya hervido durante 5 minutos. Añade las carnitas y mezcla bien. Deja que todo hierva junto durante 5 minutos más. Rectifica el sazón. 3. Sirve y espolvorea con cilantro picado. Acompaña con frijoles refritos.

