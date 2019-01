Aderezo japonés de jengibre Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 El picor del jengibre y el toque de ajo hacen de este aderezo el compañero perfecto de una ensalada de espinacas. Ingredientes 1 taza de aceite de oliva

1/4 taza de salsa de soya

1 limón, su jugo

3 dientes de ajo, picados finamente

3 cucharadas de jengibre fresco picado

1 cucharadita de mostaza dijon

2 cucharaditas de miel

Mezcla la salsa de soya con el jugo de limón, jengibre, miel y mostaza. Una vez que estos estén bien mezclados, agrega el aceite lentamente, en un hilo delgado, mientras bates con un batidor de globo o tenedor. Una vez que el aceite esté completamente incorporado, vierte el aderezo dentro de un frasco con tapadera y refrigera hasta que se enfríe.

