Crema de almendra casera Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Crema o mantequilla de almendra básica hecha en casa. Si lo deseas puedes agregar azúcar, especias u otros ingredientes. Ingredientes 1 taza de almendras tostadas

2 cucharadas de aceite de oliva Cómo hacerlo 1. Coloca las almendras en el procesador de alimentos. Procesa a velocidad alta hasta que las almendras molidas empiecen a formar una bola. Rocía el aceite de oliva sobre las almendras mientras sigues procesando. Apaga el procesador de vez en cuando para retirar con una espátula los almendras pegadas en las paredes del procesador. Almacena esta crema en un recipiente cerrado herméticamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.