Mayonesa casera de ajo Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Si te gusta el ajo, esta mayonesa de ajo (alioli) se convertirá en tu favorita. Utilízala para cocinar o para preparar sándwiches. Ingredientes 6 dientes de ajo

1/2 cucharadita de sal marina

2 yemas de huevo

1 cucharada de vinagre de vino blanco

1. Machaca los dientes de ajo con la sal hasta formar una pasta, ya sea en el molcajete o mortero. Pasa la pasta a un tazón y mézclala con las yemas de huevo y el vinagre. Agrega el aceite de oliva lentamente, mientras bates vigorosamente con un batidor de globo o tenedor, hasta tener una mayonesa espesa y brillosa.

