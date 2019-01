Pollo en salsa picante de chipotle Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piernas de pollo con muslo guisadas en una salsa MUY picante de chile chipotle con un poco de caldo de pollo. Ingredientes 6 piernas de pollo con muslo, sin piel

2 cucharadas de caldo de pollo granulado

3 dientes de ajo

1/2 cebolla chica

8 chipotles adobados, o al gusto

Licua los chiles chipotles con 1/2 taza del caldo en que se cocieron las piezas de pollo, y sazona con 1 cucharada de caldo de pollo granulado. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega las piernas de pollo cocidas y dora por todos lados. Vierte encima la salsa de chipotle y deja que hiervan durante un par de minutos.

