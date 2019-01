Ensalada de lengua de cerdo Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Trozos de lengua de cerdo en una ensalada de lechuga con ejotes y chícharos, aderezada con una mezcla de crema, mayonesa y el toque indispensable de los chiles jalapeños. Sirve como ensalada, botana o plato fuerte. Ingredientes 2 lenguas de cerdo limpias

1 cebolla entera

2 dientes de ajo

2 hojas de laurel

4 pimientas enteras

Sal al gusto 500 gramos de ejotes, troceados

500 gramos de chícharos

1 lechuga romana, picada

1 taza de crema de leche de vaca

1/2 taza de mayonesa

1/4 taza de chiles jalapeños en vinagre, picados Cómo hacerlo 1. Coloca las lenguas en una olla y cubre con agua. Agrega la cebolla, ajo, laurel, sal y pimientas. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir, luego reduce el fuego a bajo. Tapa y cocina hasta que estén suaves, entre 60 y 90 minutos. Retira de vez en cuando la espuma que se forma en la superficie del agua. Cuando las lenguas estén cocidas, retira del caldo y deja enfriar, luego pica. 2. Mientras las lenguas se cuecen, cuece por separado los ejotes y los chícharos. Escurre y deja enfriar. 3. Coloca la lengua picada, ejotes y chícharos en una ensaladera. Aparte, mezcla muy bien la crema con la mayonesa y los chiles jalapeños. Vierte este aderezo sobre la ensalada y revuelve con cuidado. 4. Sirve sobre tostadas o acompaña con galletas Habaneras®. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

