Carne de cerdo con col en salsa de dos chiles Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 Pierna deshebrada de cerdo guisada con col acitronada y una salsa de jitomate con chiles anchos y chipotles. Ingredientes 500 gramos de pierna de cerdo

Sal al gusto

4 pimientas negras

1 pizca de cominos

1 hoja de laurel

3 chiles anchos, desvenados 2 cucharadas de aceite

500 gramos de col, picada

500 gramos de jitomate

2 cucharadas de salsa cátsup

Coloca la pierna en una olla con agua, sal, pimientas, cominos y laurel. Calienta a fuego alto hasta que hierva durante unos minutos, luego reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que esté suave, aproximadamente 1 hora. Retira del caldo y deshebra. 2. Mientras la carne se cuece, remoja los chiles anchos en agua caliente hasta que se suavicen. 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega la col y fríe, moviendo de vez en cuando, hasta que se vea transparente. 4. Licua los chiles anchos junto con el jitomate y cuela sobre la col acitronada. Añade la salsa cátsup y los chiles chipotles; deja que hierva durante 3 minutos. Incorpora la carne deshebrada y cocina a fuego moderado durante 15 minutos.

