Pierna al horno en salsa de chilacate Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Pierna de cerdo en una salsa de chilacate con achiote y jugo de naranja. Una receta fácil con sabores del sureste de México. Ingredientes 1 1/2 kilos de pierna de cerdo entera y sin hueso

2 hojas de laurel

Sal al gusto

5 chiles chilacates, desvenados

1/2 barrita de achiote 2 naranjas, su jugo

1/2 taza de vinagre

2 tazas de puré de tomate

1. Coloca una cantidad generosa de agua en una olla a fuego alto. Agrega cebolla, laurel y sal. Cuando empiece a hervir, añade la pierna. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que esté suave, aproximadamente 1 hora y 15 minutos. 2. Mientras, cuece los chiles en agua hirviendo durante 5 minutos, hasta que se suavicen. Escurre y licua junto con el achiote, jugo de naranja, vinagre, puré de tomate y sal, hasta tener una salsa uniforme. 3. Precalienta el horno a 200 °C (400 °F). 4. Cuando la pierna esté suave, saca de la olla y coloca dentro de un refractario o molde para hornear. Baña con la salsa de chilacate y achiote. 5. Hornea en el horno precalentado de 20 a 25 minutos. Retira del horno y cubre con papel aluminio. Deja reposar durante 10 minutos antes de rebanar.

