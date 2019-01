Salsa de fresa y aguacate Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Trozos de aguacate y fresas con chile jalapeño, cebolla morada y un toque de limón. Esta salsa es una verdadera fiesta de sabor. Ingredientes 1 taza de fresas limpias, picadas grueso

1 aguacate, pelado y picado grueso

1/4 taza de cebolla morada picada

1/2 chile jalapeño picado finamente, o al gusto

2 cucharadas de jugo de limón persa

1. Coloca todos los ingredientes en un recipiente y mezcla con cuidado. Sirve inmediatamente.

