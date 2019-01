Filetes de puerco con tocino y tomate verde Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Trocitos de carne de puerco con tocino guisados con tomates verdes, zanahoria y un toque de chile verde. Una receta mexicana fácil y rápida. Ingredientes 1 chorrito de aceite vegetal

350 gramos de filetes de puerco, cortados en cuadritos

250 gramos de tocino, picado

1 trozo de cebolla, picada finamente

250 gramos de tomate verde (tomatillo), picados 1 chile verde serranos, o al gusto, picado

3 zanahorias, peladas y ralladas

1 puño de cilantro, picado

1/2 cubito de caldo de pollo

Sal al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega la carne de cerdo y el tocino, y fríe durante 10 minutos, moviendo de vez en cuando, hasta que se hayan dorado. 2. Retira el exceso de grasa y añade la cebolla, tomates y chile. Sigue cocinando y moviendo, hasta que la cebolla se haya suavizado. Entonces incorpora la zanahoria y el cilantro y agrega un poco de agua, solo hasta cubrir. Cuando suelte el hervor, añade 1/2 cubo de caldo de pollo y baja el fuego. Deja que hierva suavemente durante 10 minutos más. 3. Rectifica el sazón y, si es necesario, agrega un poco de sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.