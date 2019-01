Pechugas endiabladas con chipotle y naranja Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Picosas pechugas de pollo marinadas y guisadas en un adobo de chile chipotle con jugo de naranja. Una receta sencilla y fácil de preparar. Ingredientes 2 tazas de jugo natural de naranja

1 lata (105 gramos) de chiles chipotles adobados, o al gusto

1 cucharadita de caldo de pollo granulado

1/2 cebolla chica

1 diente de ajo Sal y pimienta negra al gusto

2 pechugas de pollo, sin piel ni hueso y cortadas a la mitad

3 cucharadas de aceite

1/4 taza de harina de trigo Cómo hacerlo 1. Licua el jugo de naranja con los chiles chipotles, caldo de pollo granulado, cebolla, ajo, sal y pimienta. 2. Coloca las pechugas dentro de un recipiente o bolsa con cierre. Vierte encima mitad del licuado de chipotle, tapa o cierra y deja macerar dentro del refrigerador durante por lo menos una hora (entre más tiempo mejor). Reserva el resto del licuado de chile y naranja. 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Escurre las pechugas maceradas y pasa por harina, cubriéndolas completamente. Fríe en el aceite caliente hasta que se hayan dorado ligeramente, aproximadamente 3 minutos por lado. Agrega el licuado de chipotle reservado. Reduce el fuego a bajo y cocina, volteando un par de veces, hasta que las pechugas se hayan cocido completamente y la salsa se haya espesado, aproximadamente 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.